Altınyıldız Classics yurtdışına açılıyor

Boyner Grup çatısı altında moda perakendeciliği alanında hizmet veren BR Mağazacılık, Altınyıldız Classics ile Avrupa’ya açılıyor. Şirketten yapılan açıklamada, Altınyıldız Classics ilk yurtdışı açılımı için seçtiği Romanya’nın başkenti Bükreş’te, AC&CO adıyla iki mağaza açtı. Bükreş’in güneyinde konumlanan AVM içerisinde hizmet vermeye başlayan AC&CO mağazası, takım elbiseden dış giyime, casual stilden smokine, günümüz erkeğinin tüm gardırop ihtiyaçlarını karşılayacak. Bükreş'te bir AVM'de 1 Aralık'ta kapılarını açan AC&CO mağazası, BR Mağazacılık’ın uluslarlarası pazarlarda hızlı ve etkili büyüme stratejisi kapsamında attığı ilk adım olurken; önümüzdeki üç yıllık dönemde ülkedeki satış ağını 15 mağazaya çıkarmayı hedefleyen marka, 14 Aralık'ta yine Bükreş’te, başka bir AVM’de konumlanan ikinci mağazasının açılışını yaptı.

BR Mağazacılık, 2017 itibariyle yurt dışı açılmasının ardından Atınyıldız Classics markasını dünya markasına dönüştürmek hedefiyle öncelikle Türkiye’ye yakın pazarlara odaklacak. Şirket, Rusça konuşan ülkelerde ve Orta Doğu’da bayilik kanalı ile büyüme planlıyor.

"Romanya’dan sonra İran’a gidiyoruz"

Romanya’nın ardından İran’da da 40 mağazalık bir sözleşme ile hızlı aksiyon aldıklarını; Azerbaycan ve Kazakistan’da da çok yakında mağazalar açacaklarını belirten BR Mağazacılık Uluslararası Operasyonlar ve Satış Direktörü Osman Çavuşoğlu; “Önümüzdeki üç yıl içerisinde Rusya, Türki Cumhuriyetler, Orta ve Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da mağazalar açarak hızla yayılmayı ve marka bilinirliğini arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Osman Çavuşoğlu, Altınyıldız Classics koleksiyonlarının yurt dışındaki satış ağını 2020 yılı itibariyle 50 mağaza ile 100 satış noktasına taşıyacağız ve bu yatırımlar neticesinde 120-150 milyon TL ek ciro oluşturacağız” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda ABD pazarını da yakın takibe alan ve oluşacak fırsatları takip eden şirket, uzun vadede üretim, istihdam ve ihracata katkı sağlamayı amaçlıyor.