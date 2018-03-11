Altıparmak: 'En kötüsü çalıştığımız golleri yememiz oldu'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ligin 27. hafta karşılaşmasında Denizlispor’a konuk oldu. Karşılaşmayı ilk yarı 1-0 önde kapatan Erzurumspor maçın ikinci yarısında rakibinin gollerine engel olamayınca karşılaşmayı 2-1 kaybederek sahadan yenik ayrıldı. Maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Altıparmak, çok rahat kazanabilecekleri bir maçı 2-1 kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti. Rakiplerine karşı yarı direnç gösteremediklerini ifade eden Altıparmak şunları söyledi:

“Ne yazık ki futbol böyle bir şey ilk yarı tamamen bizim üstünlüğümüz ile geçen belki de 3-4 farkla ilk yarıya önde gireceğimiz bir müsabaka oynadık. İlk yarı istediğimiz her şeyi yaptık oyun tamamen bizim üstünlüğümüzdeydi, pozisyonlara girip gol attık. Ama devre arası oyuncularıma aynen şunu söyledim; ‘Futbol çok farklı bir oyun. İlk yarı ve ikinci yarı, ilk yarı sizi aldatmasın ve ikinci yarı rakip ile seyirciyi devreye sokmayın. Daha sonra önlem alamazsınız.’ İkinci yarının daha 1. dakikasında penaltı oldu zaten. Penaltı kaçırmalarına rağmen o direnci bir türlü gösteremedik. 1-1 olduktan sonra da Burhan’ın yüzde yüz kaçırdığı bir pozisyon var ve o pozisyonu gol yapıp 2-1 öne geçmiş olsaydık rakibin direncini de kırabilirdik. Ama ikinci yarı çok istekli ve arzulu bir Denizlispor vardı. Tabi bizim kişisel hatalarımızdan kaynaklı çok hatalar yaptık ikinci yarı özellikle.

Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçı 2-1 kaybettik. Denizlispor özellikle ikinci yarı çok hak etti, çok istediler ve seyirci inanılmaz ittirdi takımı. Bizimde açıkçası ilk yarı olduğu gibi 2. yarıda biraz daha pas yapıp, özellikle 50-60. dakikalara ve 70. dakikaya kadar maç 1-0 bizim lehimizde olsaydı rakibin artık çözüleceğini biliyorduk ama ona rağmen oyunu götürdük. En kötüsü söylediğimiz, çalıştığımız golleri yememiz oldu. Rakibimizin nasıl gol atacağını, nasıl pozisyona gireceğini bildiğimiz halde aynı golleri yedik. Ama artık yapacak bir şey yok. Özellikle 2. yarı isteyen ve hak eden takım maçı kazandı. Biz çok istedik maçı kazanmayı çünkü Play-Off potasına yaklaşacaktık, pota ile olan puan farkını indirecektik. Bunu yapamadık. Denizlispor’a bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz.”

Gökten Ceylan

