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Altuntaş: “Lozan’daki sınırlarımıza sahip çıkmalıyız”

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü İzzet Altuntaş, Lozan Antlaşması’ndaki sınırlara sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Altuntaş: “Lozandaki sınırlarımıza sahip çıkmalıyız”

17 Ekim 2016 16:27

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü İzzet Altuntaş, 15-16 Ekim tarihinde Bursa’da yapılan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu toplantısında Türkiye gündemini ilgilendiren konularla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi. 15 Temmuz darbe girişimine değinen Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü İzzet Altuntaş, “Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu’nun temsil ettiğimiz Balkan Rumeli camiası olarak 15 Temmuz tarihinde girişilen kalkışmaya en iyi şekilde karşılık veren milletimizi, güvenlik güçlerimizi cani gönülden kutluyor ve destekliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun, Türk milletimizin başı sağ olsun. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu yönetimi olarak temsil ettiğimiz Balkan Rumeli camiası 15 Temmuz sonrası gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Bu bağlamda kamuoyu vicdanında oluşan ön yargılı ve iftiraya dayalı suçlamalarla zan altında bırakılanların süratle hukuki durumlarının değerlendirilerek sonuçlandırılması gerektiğine inanmaktayız. Ayrıca masumiyet karinesi ve suçun şahsiliği ilkesi gözetilerek Türk aile yapısının korunması suretiyle Türkiye’nin bir an önce normalleşmeye dönmesinin umudu ve beklentisi içerisindeyiz. Ancak görünen odur ki, darbe girişimi sonrası meydanlarda nöbet tutan insanlarımız ‘tehlike geçmiştir’ denilince evlerine çekilmiştir. Amma velakin şimdi de ortada şekilleri belli olmayan insanlar yani Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı insanlar kendileri ‘biz darbenin kahramanlarıyız’ diyerek ortalıkta dolaşmaktadır. Ne yazık ki bu olaylar Türk milletinin gözünün önünde cereyan etmektedir ve kaygılanmaktayız. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu yönetimi olarak bu süreçte boşalan devlet kadrolarına Cumhuriyet ilkelerine ve Atatürk inkılaplarına inanan ehil ve liyakat sahibi insanların getirilmesini Balkan camiası olarak beklemekteyiz” dedi.

"Batı Trakya’daki Türk kardeşlerimiz eğitimde ve dini konularda sıkıntı çekmektedir”
Son günlerde herkesin konuştuğu Lozan Antlaşması’na da değinen Altuntaş, “Lozan Antlaşması mütekabiliyet esaslarına dayanması sebebiyle özellikle Balkan camiasını yakından ilgilendiren Batı Trakya’da eğitim meselesine anlaşmasının takipçisi olarak uygulanmasına bekliyoruz. Hükümetimizin bu bağlamda bu meseleye sahip çıkmasını bekliyoruz. Batı Trakya’da yaşayan Türk kardeşlerimiz bugün eğitimde sıkıntı çekmekte, dini konularda sıkıntı çekmektedir. Sadece Lozan, Türkiye’nin her ne kadar anlaşma haritasının çizilmesi ise adalar konusunda, Kıbrıs konusunda, Kerkük ve Musul hakkında o zamanın günün şartlarına göre Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ilk önce Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını belirlemişlerdir. Çünkü Türkiye’yi o gün Ermeniler, Kürtler, Yunanlılar, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar gibi birçok ülke istila etmiş. Sadece İç Anadolu’da bir Türk bölgesi kalmıştı. O nedenle Lozan, Osmanlı’nın Avrupa’dan çekile çekile Türkiye sınırları içerisine 16. Türk devleti olarak kurulmuş, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruculuğunu yapmıştır. Lozan budur. Dış güçlerin bizim içerimizde iç savaşın başlatmak istediği bugünlerde çok dikkatli olmamızı gerektiren bazı şartlarımız da vardır. Önümüzde Suriye ve Irak örnekleri var. Biz Lozan’daki sınırlarımıza sahip çıkmalıyız. Hatta Lozan’da yapılan anlaşmalarda, Muğla, Aydın ve İzmir’in sınırları içerisinde olan 16 ada ve 152 tane adacık olan yerleri kaybetmiş ama bunlarla ilgili en ufak bir ses, seda çıkmamaktadır. Bunları da sahiplenmemiz gerekir. O nedenle Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’nin dışarıdaki, Türklerin de dört gözle takip ettiği Türkiye sınırlarının devam etmesi ve sahiplenmesidir” diye konuştu.

Etiketler: İzzet Altuntaş, Lozan Antlaşması


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