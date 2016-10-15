Diğer
Kategoriler

Altyapı çalışmasında tarih çıktı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, Roma dönemine ait mezar ve mezar içerisinde gözyaşı şişeleri bulundu.

Altyapı çalışmasında tarih çıktı

15 Ekim 2016 19:19

İlçeye bağlı Orhaniye Mahallesinde belediye ekiplerinin iş makinesi ile gerçekleştirdiği alt yapı çalışmaları esnasında kazı yapılırken mezar ve bu mezar içerisinde şişeler bulundu. Bölgeye gelerek tarihi eserleri inceleyen Konya Müze Müdürü Yusuf Benli yaptığı açıklamada, bu eserlerin Roma dönemine ait olduğunu söyledi. Benli, “Bizim yaptığımız incelemede Roma dönemine ait bir mezar olduğunu belirledik ve bunun için hemen bir kazı çalışması yapılması gerekiyor. Şu an çalışma alanı yol ortasında olduğu için güvenlik önlemlerinin alınması lazım, bölgeyi kum ile doldurduk ama yeniden açacağız. Jandarma’ya teslim edilen gözyaşı şişeleri, bu mezarın Roma dönemine ait olduğunu düşündürüyor. En kısa sürede bölgede çalışma başlatıp inceleme yapacağız” dedi.

Alanda toplu mezar olup olmadığının tespitinin de yapılacağını kaydeden Benli, eski Roma döneminde ölen şahıs için tutulan yasın şişelere gözyaşı doldurularak mezara hediye edildiğini sözlerine ekledi.

Etiketler: alt yapı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!