İlçeye bağlı Orhaniye Mahallesinde belediye ekiplerinin iş makinesi ile gerçekleştirdiği alt yapı çalışmaları esnasında kazı yapılırken mezar ve bu mezar içerisinde şişeler bulundu. Bölgeye gelerek tarihi eserleri inceleyen Konya Müze Müdürü Yusuf Benli yaptığı açıklamada, bu eserlerin Roma dönemine ait olduğunu söyledi. Benli, “Bizim yaptığımız incelemede Roma dönemine ait bir mezar olduğunu belirledik ve bunun için hemen bir kazı çalışması yapılması gerekiyor. Şu an çalışma alanı yol ortasında olduğu için güvenlik önlemlerinin alınması lazım, bölgeyi kum ile doldurduk ama yeniden açacağız. Jandarma’ya teslim edilen gözyaşı şişeleri, bu mezarın Roma dönemine ait olduğunu düşündürüyor. En kısa sürede bölgede çalışma başlatıp inceleme yapacağız” dedi.

Alanda toplu mezar olup olmadığının tespitinin de yapılacağını kaydeden Benli, eski Roma döneminde ölen şahıs için tutulan yasın şişelere gözyaşı doldurularak mezara hediye edildiğini sözlerine ekledi.