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Alüminyum deposu alev alev yandı

Pendik’te alüminyum deposunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Alüminyum deposu alev alev yandı

28 Ocak 2018 08:00

Olay, 06.30 saatlerinde, Kurtköy Ramazanoğlu Mahallesi Ensar Caddesi üzerinde bulunan alüminyum deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede depoyu sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 5 ilçeye bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan depoya köpükle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan alüminyum deposunun iç kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan depo çalışanları da yangından zarar görmemiş malzemeleri kurtarmaya çalıştı. Yangında ölen ve ya yaralanan olmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: alüminyum deposu, pendik, yangın

 

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