Alüminyum pazarı büyüyor

Elif Balbay Öz, yaptığı açıklamada, otomotiv, inşaat, enerji, reklamcılık, beyaz eşya, mobilya, elektrik-elektronik, makine imalatı, havacılık ve savunma sanayi gibi geniş bir yelpazeye hitap eden alüminyumun hayatımızın her alanında karşımıza çıktığını belirtti.

Bir uçağın ağırlığının yüzde 70’ini alüminyum oluştuğunu, gıda endüstrisinde kullanılan paketleme folyolarının saf alüminyumdan yapıldığını ifade eden Balbay Öz, “Özellikle otomotiv sektöründe elektrik motorlu araçlara geçişte alüminyum kullanım oranının hafif ve mukavemetli olması nedeniyle her geçen gün artacağı tahmin edilmektedir. Birleşmiş Milletler verilerine göre, gelecek 10 yılda dünya nüfusunun 8.6 milyarı bulmasının beklendiği dikkate alınırsa, buna paralel alüminyuma talep de daha fazla olacak” dedi.

Gelecek 10 yılda yüzde 100 artış

Nüfus artışının en fazla Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde olacağının tahmin edildiğini belirten Elif Balbay Öz, şöyle devam etti: “Alüminyum sektörünün gelişimini etkileyen en önemli tetikleyici unsurlardan birisi olan şehirleşme açısından Asya’nın 2020 yılına kadar yüzde 43’den yüzde 49’a çıkarak en fazla şehirleşen bölge olması bekleniyor. Bunu sırası ile yüzde 5 artış ile Afrika ve yüzde 4 artış ile Orta Doğunun takip edeceği tahmin ediliyor. Bütün bunlar gelecek 10 yıl içerisinde alüminyum talebinin tüm dünyada yüzde 100 oranında artacağının ipuçlarını veriyor.”

Türk firmalarına düşen görev

Elif Balbay Öz, dünyada alüminyumun demir ve çelikten sonra en çok kullanılan metal olduğunu belirterek, “Bu nedenle sektörümüzün büyümesi ve uluslar arası pazarlarda rekabetçi seviyeye gelebilmesi için inovatif çalışmalara ve Ar-Ge’ye önem vermemiz gerekiyor. Türkiye olarak her ne kadar alüminyumda ihracatımız olsa da halen ithalat daha fazla düzeydedir. Sektörümüzün gelişmesi, ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olan dış ticaret açığımızın kapatılmasında önemli bir etken olacaktır” şeklinde konuştu.

Elif Balbay Öz, Türkiye’nin dünya alüminyum pazarındaki payını artırmak için firma olarak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Adana’nın 3’üncü, Türkiye’nin 512’nci AR-GE Merkezini kurduklarını buradaki amaçlarının yenilikçi ürünlerle rekabet gücünü yükseltmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin avantajları

Öz, Türkiye’nin hem Avrupa pazarına hem de Orta Doğu pazarına olan coğrafi yakınlığı nedeniyle ihracatta elinde önemli bir güç bulundurduğunu ve bu gücün hakkıyla değerlendirilmesi gerektiğin ifade ederek, “Bunun yanı sıra kullanım alanındaki çeşitlilik ve iç talepteki artış potansiyeli alüminyum sektörünün daha hızlı büyümesinin yolunu açmaktadır. Sektörümüz Türkiye’de her yıl ortalama yüzde 6,6 oranında büyümekle birlikte bunu yeterli görmüyoruz. Çünkü, bunu çok daha yüksek noktalara taşıyabilecek avantajlar elimizde mevcuttur" dedi.

Elif Balbay Öz, İSO tarafından açıklanan "Türkiye'nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında ilk 100’de yer alan Zahit Alüminyum’un, 30 yılı aşkın sektör tecrübesi ile çok farklı sektörlere ham madde olan alüminyum ürünleriyle endüstri-sanayi gelişimine ve son tüketici yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.