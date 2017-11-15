Alzeimer hastaları için 'Sevgi İzi'

Son yıllarda hızla yaygınlaşan dövmeler, artık insanların hayatlarını kolaylaştırmaya başlıyor. 'Sevgi İzi' denilen uygulama ile ailzeimer hastası olan vatandaşlara yapılan dövme, kaybolan hastaların kaybolmalarını büyük ölçüde engelliyor. Eskişehir’de yaşayan 39 yaşındaki Halim Bülbül ve 37 yaşındaki Ali Bülbül, çocuk yaştan beri ailzeimer hastalığı ile baş etmeye çalışıyorlar. Anneleri Hedime Bülbül’ün çabalarıyla hayatlarını idare ettirebilen abi kardeş, bileklerine dövme yaptırarak herhangi bir kaybolma durumunda bileklerindeki numaralar ile bulunabilecekler. Annelerinin cep telefonu numaralarını bileklerine sonsuza kadar kazıtan kardeşler, kaybolduklarında bu sevgi izleri ile ailelerine ulaşabilecekler. Kardeşi ve kendisine yapılan sevgi izi dövmesi hakkında konuşan ailzeimer hastası Halim Bülbül, kaybolmamaları için sevgi izi yaptırdıklarını belirterek, "Teşekkür ederim. Kaybolmamamız için yapıldı. İyi oldu, Allah’a şükür daha güzel oldu. İnşallah Allah’ın izniyle. Benim başıma bir sefer geldi. Bir sefer kayboldum. Ondada bir tarafa gidip telefon açtırarak buldurdum. Bir telefon daha açtırsam ben buldururum kendimi çünkü” dedi.

“Böyle bir şey çıkardıkları için Allah razı olsun”

Evlatlarının bileklerine sevgi izi dövmelerini yaptıran anne Hedime Bülbül, kayboldukları zamanlarda daha kolay bulunabileceklerini söyledi. Bülbül, “Birisi çok gezer, birisi de benimle durur. Çünkü istediğim yerde bulamam. Kime buldurayım? Kimi bulursun? Bulana Allah razı olsun. Meşhur etmişler. Bunu da yaptırmak zorundayım. Evlattır hiçbir şeye değişilmez. Değişmem de. İnanın ki dünyayı bana verseler bu 2 evlada değişmem. İlaçları var. Bunların ayda 20 gün iğneleri var. O iğneleri yaptırmadığımda kaybolabiliyorlar. Nerede bulursun? Kim bulabilir? Kimse bulamaz. Ama böyle bir şey çıkardıkları için Allah razı olsun. Bu daha kolay. Sizin gibi insanlar da var. Bizi sevip sayanların yüzü suyu hürmetine ayaktayız. Telefon numaraları da yazdırdım. Sevgi izi de yaptırdım. İnşallah kaybolmazlar. Kayboldukları zamanda inşallah sizlerin sayesinde bulunacaklar. Yardım edene el uzatana bin sefer Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımı umre gibi hac gibi yerlere götürmek isterim”

Çocuklarını umre ve hac gibi çeşitli yerlere götürmeyi çok istediğini belirten Hedime Bülbül, “Kayboldu 15 gün aradık. Yalın ayak başı kabak çok gezdi. Onlar hakkında çok şey isterim. Neden dersen, gülmedim, güldüremedim. Bazı bir yerlere, özel yerlere, umre gibi hac gibi. Gitmek istiyorum. Parasal değil oraya gitmeye yardım eden öylede. İlla ki para diye bir şey demiyorum. Dilenci değiliz, istemek değil. Her konuda bize yardım eden Allah razı olsun. Cennetin kapısını açar çok önemli. Gelip de burada yaptırmalarını tavsiye ederim. Çünkü çok önemli. Kaybolsalar nereden bulabiliriz? Oğlum hiçbir yerden bulamayız. Ama böyle bir şey olduğu için gören duyan birimize ulaşır. Telefon var, televizyon var. Yardımcı olduk mu ne mutlu bize. Kimse anlamaz bizi bir Rabbim ile sizin gibi iyi insanlar eğitim gören insanlar benim gibi hastaların anaları bilir. Başkası bilmez” diye konuştu.

“Sevgi izini yaptırsınlar bizlere”

Son olarak Halim Bülbül ve Ali Bülbül kardeşlere sevgi izi dövmelerini yapan dövme sanatçısı Arda Ferhat Kalır, sevgi izinin ailzeimer hastaları için hayati derecede önemli olduğunu söyledi. Kalır, “Türkiye ve dünyada alzheimer hastalığı git gide artmakta yaş grubu olarak artık genç yaşları da tetiklemektedir. Artık yaşlı grubu etkilemiyor. Artık çocuklarda ve yetişkinlerde de bu hastalık olmaya başladı. Bu sevgi izi nedir? Artık hastalarımız yetişkinlerimiz kaybolmaması adına sağda, solda, hastanede ya da karakolda ailelerine ulaşabilmeleri için yaptığımız bir dövmedir. Zaten biz bu dövmeyi ailzeimer dövmesi olarak geçiyordu, sonradan sevgi izine döndü. Ailzeimer dövmesi 3 yıl önce zaten Türkiye’de yapanlardan birileri de biziz aslında. Öncü olarak da biz başlattık sevgi izini. İnsanlar çekinmesinler çocuklarını getirmekte. Sevgi izini yaptırsınlar bizlere. Zaten biz bunun karşısında hiçbir ücret talep etmiyoruz. Bunları tamamen sosyal yardım amaçlı yapıyoruz. Yani gelsinler çocuklarını, yaşlılarını getirmekten korkmasınlar. Bugün iki tane güzel insanla tanıştık. Helim ağabey ve Ali ağabey. Bunlar 37 ve 39 yaşlarında bir yetişkin birey. Bunlar çocukluktan geçirdikleri bir ailzeimer hastalıkları vardı. Başlarına birden fazla kaybolma olmuş ve ailesi zor bir şekilde bulmuş. Artık bu saatten sonra inşallah yaptığımız sevgi izi dövmesiyle kaybolmazlar inşallah. Ailzeimer hastayla beraber dövmeyi biz yaygınlaştırdık. İnsanlar yaşlılarını getirmekten korkuyorlar. Aslında getirdikleri zaman hayatlarının kurtarabilirler. Dövmeye artık ürkütücü olarak da bakmasınlar. Kimi ailesini temsil eder, kimi hastalığı için yaptırır. Artık bu iş zevkten dönüştü. Artık ihtiyaç haline gelmiş diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Burak Tekin - Çağatay Gür



