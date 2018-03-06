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Alzheimer hastası çalılıklarda bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde, kayıp alzheimer hastası yaşlı adam çalılıkların içinde bulundu. Dondurucu soğukta sabaha kadar çalılıkların arasında kalan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Alzheimer hastası çalılıklarda bulundu

06 Mart 2018 11:39

Dün öğle saatlerinde evinden çıkan alzheimer hastası K.Y. (77), akşam olduğunda eve dönmeyince yakınları tarafından merak edilerek aranmaya başlandı. Bütün aramalara rağmen K.Y. bulunamayınca durum polise bildirildi. Emniyet ekipleri, kayıp vatandaşı gece boyunca sokak sokak aradı. K.Y, sabahın erken saatlerinde Çandarlı Halil Paşa türbesinin arkasında çalılıkların arasında tesadüfen vatandaşlarca bulundu. Yaşlı adam olay yerine gelen 112 ekiplerince alınarak İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. K.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

Halil Ataş
 

 

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