Diğer
Kategoriler

Alzheimer hastası kaldırımda ölü bulundu

Samsun'da bir Alzheimer hastası sabaha karşı kaldırımda ölü bulundu. Şahsın Bayburt'tan Samsun'a geldiği öğrenildi.

Alzheimer hastası kaldırımda ölü bulundu

18 Şubat 2017 09:03

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Atakent Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir kız yurdunun önünde vatandaşlar saat 05.00 sıralarında kaldırım üzerinde bir kişinin yattığını fark ederek durumu polise ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri kaldırım üzerinde yatan 66 yaşındaki Atif Gögtaş'ın öldüğünü tespit etti. 

Bayburt'ta ikamet ettiği ve daha önce de evden ayrıldığı belirtilen Atif Gögtaş'ın Alzheimer hastası olduğu öğrenildi. Polis, Bayburt'ta bulunan yaşlı adamın ailesine telefonla ulaşarak acı haberi verdi. Atif Gögtaş'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Muammer Ay
 

Etiketler: alzheimer hastası, kaldırım, ölü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!