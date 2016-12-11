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Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde alzheimer hastası 86 yaşındaki Osman Rasim Hatipoğlu, evinden çıktıktan sonra ormanlık alanda kayboldu.

Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu

11 Aralık 2016 16:30

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Kıbrıscık’ta yaşayan Osman Rasim Hatipoğlu öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailenin jandarma ekiplerine haber vermesi sonrasında ilçede bulunan mobese kameraları incelendi. Alzheimer hastası yaşlı adamın Bolu istikametine gittikten sonra kaybolduğu belirlendi.

Jandarma ve AKUT ekipleri Kıbrıscık’ın dağlık alanında arama başlattı. 24 saat süren arama çalışmalarından sonuç alınamazken, havanın soğuk ve karlı olması nedeniyle ailenin tedirgin bekleyişi devam ediyor. Yaşlı adamı görenlerin 0537 961 10 04 nolu telefona bilgi vermesi istendi. 

Bülent Velioğlu
BOLU 

Etiketler: alzheimer hastası


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