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Alzheimer hastası yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 71 yaşındaki Alzheimer hastası Avni Gür’den 5 gündür haber alınamıyor.

Alzheimer hastası yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyor

29 Mart 2018 18:16

Kumluca ilçesi Temel Eğitim Mahallesi’ndekti evinden 5 gün önce çıkan 71 yaşındaki Avni Gür’den haber alınamıyor. Kumluca, Finike, Demre, Kemer’de 4 kişilik ayrı ekip oluşturan aile gelen ihbarı da dikkate alarak arama yapıyor. Ağabeyinin hayatından endişe duyduklarını söyleyen Mevlüt Gür, ağabeyinin 25 Mart Pazar günü saat 14.00 sıralarında evden çıktığını ve bir daha dönmediğini söyledi. 

Daha önce de kaybolduğunu ancak genelde sahilde bulup eve getirdiklerini söyleyen Gür, bu kez 4 koldan ayrı yerlerde aradıklarını ama bulamadıklarını söyledi. Güvenlik güçlerinin de arama yaptığını, sağ kolunda oğlunun numarası olduğunu belirten Mevlüt Gür, bulanların insaniyet namına haber vermesini istedi.  

Ramazan Sarıkayalı
 

 

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