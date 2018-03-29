Alzheimer hastası yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyor

Kumluca ilçesi Temel Eğitim Mahallesi’ndekti evinden 5 gün önce çıkan 71 yaşındaki Avni Gür’den haber alınamıyor. Kumluca, Finike, Demre, Kemer’de 4 kişilik ayrı ekip oluşturan aile gelen ihbarı da dikkate alarak arama yapıyor. Ağabeyinin hayatından endişe duyduklarını söyleyen Mevlüt Gür, ağabeyinin 25 Mart Pazar günü saat 14.00 sıralarında evden çıktığını ve bir daha dönmediğini söyledi.

Daha önce de kaybolduğunu ancak genelde sahilde bulup eve getirdiklerini söyleyen Gür, bu kez 4 koldan ayrı yerlerde aradıklarını ama bulamadıklarını söyledi. Güvenlik güçlerinin de arama yaptığını, sağ kolunda oğlunun numarası olduğunu belirten Mevlüt Gür, bulanların insaniyet namına haber vermesini istedi.

Ramazan Sarıkayalı

