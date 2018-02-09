'Alzheimer yaşlı hastalığı değildir'

Kartal Özel İstanbul İbni Sina Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. İzzet Demirci, günlük hayatı etkilemeye başlayan unutkanlık, eşyaları yanlış yerleştirme, zaman ve yer ile ilgili karışıklıklar yaşayan kişilerin Alzheimer hastalığıyla ilgili bilinçli olarak mutlaka bir nöroloji uzmanına muayene olmaları gerektiğini belirtti. Demirci, Alzheimer hastalığının yaşlı hastalığı olmadığını, kişilerin yüzde 5’in 40-50 yaş civarında olduğunu kaydetti.

Çağın hastalığı olan ve halk arasında bunama olarak bilinen Alzheimer hastalığının tedavisinin olmadığını, bol bol kuru baklagiller tüketilerek, doktor kontrolünde folik asit ve B12 alınması gerektiğini belirten Demirci, “Kitap okumak, bulmaca çözmek, hobi edinmek, düzenli sosyal aktivitelerde bulunmak, yeni insanlarla tanışmak, yeni bir dil öğrenmeye çalışmak beyin fonksiyonlarının canlı tutulmasını sağlıyor” dedi.

Demirci, “Alzheimer hastalığıyla ilgili ilerleyen yaş, aile öyküsü ve genetik yatkınlık gibi değiştirilemeyen etkenler vardır. Hastalık, 65 yaşından sonra sıklaşır ve her 5 yılda bir oran ikiye katlanır. 85 yaşından sonra neredeyse yüzde 50 sıklığa ulaşır. Diğer bir risk faktörü, ailede bir veya birden fazla Alzheimer hastasının olmasıdır. Bugün Alzheimer hastalığının genler ve diğer risk faktörleri arasındaki karmaşık etkileşimler sonucunda olduğuna inanılmaktadır. Kafa travmaları ile Alzheimer hastalığı arasında paralellik bulunmuştur. Ayrıca kalp sağlığının da Alzheimer hastalığı ile yakın ilgisi vardır. Kalbin pompaladığı kanın yüzde 20-25’i beyin tarafından kullanılır. Kalp ve damar sağlığını etkileyen yüksek tansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı ve yüksek kolesterol seviyeleri de bu açıdan önem kazanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Alzheimer olmamak için okuyun, aktif olun”

Merak ve öğrenme isteğinin devamlı canlı tutulması gerektiğini belirten Uzman Dr. Demirci, “Kitap okumak, bulmaca çözmek, hobi edinmek, düzenli sosyal aktivitelerde bulunmak, yeni insanlarla tanışmak, yeni bir dil öğrenmeye çalışmak beyin fonksiyonlarının canlı tutulmasını sağlıyor. Bu nedenle de bol bol araştırın ve düşünün” dedi.

“Alzheimer ile savaşmak için spor yapın”

Düzenli egzersiz yapmanın beyne iyi geldiği anlatan Demirci, “Spor beyninizde yeni sinirsel bağlantılar oluşturduğunu, yeni beyin hücrelerinin üretilmesini sağladığını, düşünme becerisini artırdığını ve Alzheimer’in başlama zamanını geciktirdiğini, hatta önlediğini ortaya koyuyor. Yapılan egzersizler Alzheimer için risk oluşturan kötü kolesterol ve diyabet gibi hastalıkları da kontrol altına almaya yarıyor. Bu nedenle gün içerisinde mutlaka hareket edin, her gün en az 45 dakika düzenli ve tempolu yürüyüşe çok özen gösterin. Spor yapmadan günü bitirmeyin” şeklinde konuştu.

Kurubaklagiller Alzheimer hastalığı koruyor

Fast-food alışkanlığından vazgeçilerek, yağlı, tuzlu, kızarmış ve hazır yiyeceklerden uzak durulması gerektiği vurgulayan Demirci, “Çünkü bu tür beslenme alışkanlıkları kalp damarlarında olduğu gibi beyin damarlarına da zarar veriyor ve Alzheimer hastalığı gelişme riskini artırıyor. Kalp ve damar dostu besinlerden oluşan; zeytinyağı, balık, meyve ve sebze ağırlıklı olan, kurubaklagilleri de içeren besinler ise Alzheimer hastalığına karşı koruma sağlıyor” dedi.

Demirci, Alzheimer’dan korunma yollarını şu şekilde sıraladı:

“Bitter çikolata tüketin”

“Siyah çikolatanın içerisinde bulunan ve antioksidan özelliği olan resveratrol, bilişsel gerilemeyi geciktiriyor. Yapılan çalışmalar da aşırıya kaçmamak kaydıyla günde bir-iki parça bitter çikolata tüketmenin zihinsel gerilemeyi azalttığı kanıtlanmıştır.

Stresten uzak durun

Vücudunuz gerilim (stres) altındayken kortikosteoritler adı verilen ve bir bunalım durumunda sizi koruyan hormonlar üretir. Ancak iş sorunları, trafik ve parasal kaygılar gibi günlük olayların tetiklediği sürekli gerilim hali tehlikeli olabilir. Bu, zaman içinde beyin hücrelerini tahrip eder ve yeni hücre oluşumunu bastırır. Bu sebeple stresle başa çıkabilmeye çalışın.

Karanlıkta uyuyun

6-8 saat arası düzenli uyku belleği korumada fayda sağlıyor. Bölünmüş yahut gece lambasıyla, karanlık olmayan bir ortamda, yetersiz uyku ise Alzheimer ile bağlantılı olduğu bilinen ‘amyloid plak’ oluşumunu artırıyor ve beyin sağlığını korumada önemli katkı sağlıyor. Alkol ve sigara tüketimi beynin küçülmesine, özellikle de hafıza ile ilgili olan ‘hipokampüs’ bölümünün küçülmesine neden oluyor.”

Nöroloji Uzmanı Dr. İzzet Demirci Alzheimer hastalığının belirtilerini ise şöyle açıkladı:

Günlük hayatı etkilemeye başlayan unutkanlık,

Plan yapma ve problem çözmede sorunlar yaşanması,

Daha önce bilinen ve yapılan işleri yapmada zorlanma,

Zaman ve yer ile ilgili karışıklıklar,

Görüntüleri anlamada ve birbiriyle ilişkilendirmede zorluklar yaşanması,

Konuşma ve yazmada kelime bulma zorlukları,

Eşyaları yanlış yerleştirme,

Karar vermede güçlük yaşama,

Sosyal faaliyet ve yükümlülüklerden uzaklaşma,

Kişilik değişiklikleri olarak sıralanmaktadır.