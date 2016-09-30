Bugün akşam saatlerinde kente gelen 5 doktor, Van Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Op. Dr. Heybet Semur ve hastane çalışanları tarafından Van Ferit Melen Havalimanında pankart ve çiçeklerle karşılandı. Burada açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Heybet Semur, “İlimize gelen doktor arkadaşlarımızı havalimanında karşılayarak çekingelerini yenmelerine yardımcı olmak istedik. Van’ın geçekten de Doğu’nun en güzel şehirlerinden biri olduğunu, denizinin olduğunu ve çok güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu arkadaşlarımıza anlatacağız. Ayrıca Van’ın insanının memleketimizin her köşesindeki insanlar gibi güler yüzlü, hayırsever, huzuru ve güveni seven mutlu insanlar olduğunu göstermek adına böyle küçük bir karşılama etkinliğine imza attık. Bununla ilgili arkadaşlarımız çok da mutlu oldular. İnşallah bundan sonra Van’ın hem merkezi hem de ilçelerinde çalıştıkları süre boyunca mutlu olacaklar ve mutlu bir şekilde burada görevlerini yaparak ayrılacaklar” dedi.

“Hizmet etmek için geldik”

Karşılamadan dolayı şaşırdıklarını belirten Dr. Aydın Vural, “Mustafa Kemal Üniversitesi 2016 mezunuyum. Van’ı ilk ve tek tercih olarak yazdım. Burada çalışan doktor arkadaşlarım vardı. Onların da vasıtasıyla buranın çok rahat ve güzel olduğunu, çalışma ortamının çok iyi olduğunu öğrendim. Bu da benim tercihlerimde çok etkili oldu. Bu nedenle burayı yazdım. Yeni görevimiz, heyecanlıyım. Hizmet etmek için geldik. Mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Burada bulunmaktan mutluyuz”

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olduğunu ifade eden Dr. Berfin Gözükara da, daha önce Van’a geldiğini belirterek, “Van’ı tercih ederek ve isteyerek geldim. Mutluyum burada olmaktan, heyecanlıyız. İlk çalışma hayatımıza başlıyoruz. Daha önce burada bulunduğum için çok da ön yargı ile gelmedim doğrusu, Van’ı beklediğimden çok daha büyük ve gelişmiş olduğunu gördüm. Van güzel. Van’ı çok sevdik, burada bulunmaktan mutluyuz” şeklinde konuştu.

Dr. Sercan Yıldız ise, Antakyalı olduğunu ve Van’ı tercih ederek geldiğini belirterek, “Ben de burayı tercih ederek geldim. İkinci tercihime yazdım. Buraları sevdik. Şehir gerçekten de büyükmüş, buraları çok bilmiyordum. İnsanlar da çok iyi, heyecanlıyız” diye konuştu.

Çalışacakları Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsüne gelen doktorlar, acil servisi gezerek çalışacakları alanları inceledi. Daha sonra idari bölüme geçen doktorlar, burada giriş işlemlerini yaptırdı.