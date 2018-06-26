Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Aman dikkat! Hırsızlar sosyal medyadan yararlanıyor

Anahtarcı Soner Altın; hırsızların sosyal medya paylaşımlarını takip ettiğini belirterek, "Hırsızlar nerede olduğunuzu ve ne zaman geleceğinizi sosyal medyadan öğrenebiliyor." dedi.

Aman dikkat! Hırsızlar sosyal medyadan yararlanıyor

26 Haziran 2018 12:42

Sosyal medya paylaşımlarından, vatandaşların nerede olduğu ve ne zaman evlerine döneceği bilgilerini takip eden hırsızların bu bilgileri takip edebileceği belirtiliyor. 

Sosyal medya paylaşımlarına dikkat!

Eskişehir’de anahtarcılık ve çilingirlik yapan Soner Altın, hırsızların sosyal medya paylaşımlarını takip ettikleri belirtti. Hırsızların girecekleri evleri sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlardan tespit ettiklerini ifade eden Altın, "Tatildeyken sosyal medyada paylaştığınız gönderiler, sizin nerede olduğunuzu gösteriyor. Hırsızlarda nerede olduğunuzu ve ne zaman geleceğinizi bu ortamlardan öğrenebiliyor. Bu tür paylaşımları yanlış buluyorum. O an yaşadıklarını paylaşmak istiyorlarsa da bence eve gelince paylaşsınlar daha iyi. Tatile gittiği zamanda evine hırsız girmesinden dolayı bize dert yanan çok müşterimiz oldu. Hırsız sosyal medyadan tespit etmiş" dedi.

"Eski 'Meraklı Melahat Teyze'leri arıyoruz" 

Son olarak komşuların birbirlerine karşı duyarlı olmaları gerektiğine dikkat çeken Altın şunları söyledi;
"Komşuların birbirlerine karşı duyarlı olmalarını öneriyorum. Şu günlerde eski 'Meraklı Melahat Teyze'leri arıyoruz. Neden? Onlar her tıkırtıya çıkar bakardı, ilgilenirdi. Bu konular da komşuluk ilişkileri çok önemli. Bazen işlem yaptığımız kapılarda spiral taş kullanarak çalışıyoruz. Karşı komşunun yanımıza gelip de “Siz ne yapıyorsunuz” dediğini görmüyoruz. Bu da bir duyarsızlıktır."

Çağatay Gür  

Etiketler: hırsızlık

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç