Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince 22 Aralık 2016 ve 5 Ocak 2017 tarihleri arasında icra edilecek operasyonlar nedeniyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği, bu kapsamda 15 günlük süreyle ilan edilen özel güvenlik bölgelerinin vatandaşların girişlerine yasaklandığı uyarısında bulunuldu.

Erzin, Dörtyol, Payas ve Hassa ilçeleri mülki sınırları Amanoslar kırsalında özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlar şöyle:

"Edikli Tarla mevkii, Sarnıç Tepe, Ardıçlı Tepe, Üçkaya Tepe, Kuşçu Tepe, Daz Dağı, Duranın Yurdu, Koyun Eğreği Tepe bölgeleri içinde kalan; Çatköy Mah., Tohtak Mah., Kapılı Mah., Namaztaşı Mah., Saylağın Yaylası, İkidipli Yaylası, Akelma Yaylası, Devehayması Yaylası, Macıklı Yayla, Ballarmut Yaylası, Yatak Yayla, Mıtıklar Yaylası, Bülke Yaylası, Ufakalıç Yaylası, Gazelli Yayla, Küftarla Yayla, Kosçak Yayla. Çatnergis Yaylası, Karamezra Yaylası ve Domuzdamı yaylası bölgeleri."

Necati İvgin



