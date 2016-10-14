Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Amanos kırsalı Toftak Yaylası mevkisinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK üyeleri arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada bir uzman çavuş yaralandı. Hassa ilçesine getirilen yaralı uzman çavuş, askeri helikopterle Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsüne getirilerek ambulansla MKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, bölgede, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyonların devam ettiği öğrenildi.