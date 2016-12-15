Edinilen bilgiye göre, Dörtyol ilçesinden dağ yolunu kullanarak Hassa ilçesi Çardak Mahallesi'ne gitmek üzere kullandıkları otomobille yola çıkan ve 5 kişi Amanos Dağı, Domuzdamı mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Yakınlarını arayarak yolda mahsur kaldıklarını bildiren 5 kişiyi kurtarmak için Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Orman Müdürlüğü ekiplerince yerleri belirlenen Hanifi Y., Hasan Y., Hakan Y. ve Hatice Y. ile isimleri öğrenilemeyen 1’i kadın toplam 5 kişi kurtarılarak ilçe merkezine getirildi.

Necati İvgin

HATAY