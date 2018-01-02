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Amanoslar'da PKK’ya darbe üstüne darbe

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin engellenmesi, örgütün kullandığı mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Amanoslarda PKKya darbe üstüne darbe

02 Ocak 2018 12:41

Edinilen bilgiye göre, istihbaratlar sonucu jandarma ekiplerince belirlenen koordinatlarda arama tarama çalışmasında örgütün toprağa gömülü erzak deposu bulundu. Amanos Dağı eteklerinde bulunan depoda, naylona sarılı ve ucuna kablo bağlı 4'lü şekilde bantlanmış büyük pil bloğu, 5 kilo şeker, 1 kilo çay, 5 kilo bulgur, 5 kilo peynir, 2 litre yağ, 1 paket tuz, 1 siyah yağmurluk, bir miktar içecek ele geçirildiği açıklandı.
Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen arazi taramasında tespit edilen, terör örgütü PKK'nın kullandığı erzak deposunun imha edildiği kaydedildi.

Bazı malzemeler Jandarma Kriminal Daire Başkanlığında incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, taşınması ve bulundurulmasında sakınca olan malzemeler ise Cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi.
Jandarma ekiplerinin bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Resul Özdil

Etiketler: Amanoslar, pkk

 

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