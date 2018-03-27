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Amanos'ta öldürülen teröristler termal kamerada

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Amanos Dağları'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı 11 teröristin cesetlerinin Türk askeri tarafından bulundukları yerden çıkartılması termal kameralar tarafından görüntülendi.

Amanosta öldürülen teröristler termal kamerada

27 Mart 2018 16:10
Amanos'ta öldürülen teröristler termal kamerada - Tıkla İzle

Bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak güvenlik güçleri tarafından sürdürülen planlı operasyonlar kapsamında, Arsuz ilçesi Karagöz Mahallesi Meti Sırtları bölgesinde dün bir grup terörist tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen yakın hava desteği ile saat 19.00 sıralarında teröristlerin bulunduğu alanın ateş altına alındığı operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. 

Teröristlerin cesetlerinin Türk askeri tarafından bulunduğu yerden çıkartılması termal görüntülere yansıdı.  

İsmet Biçen

 

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