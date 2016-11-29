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Amasra’da dev dalgalar

Amasra’da gece saatlerinde başlayan fırtına ve yağmur, gün boyunca şiddetini arttırarak devam etti. Fırtınaya denizde yakalanan gemi ve balıkçı tekneleri ise limanlara sığındı.


29 Kasım 2016 14:20

Bartın'ın Amasra ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına nedeniyle Karadeniz sularında olan yük gemileri ile ava çıkan balıkçı tekneleri limanlara sığındılar. Şiddetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar Amasra Limanı mendireklerini aşarak limana sığınan balıkçı gemilerine kadar ulaştı. Vatandaşlar ise mendireğe çarparak 20 metre yükselen dalgaları meraklı gözlerle izlediler.
Öte yandan, Amasra Limanı'na demirleyen yük gemisi ve balıkçı gemilerinin yağışlı hava ve fırtınanın sona ereceği Perşembe gününe kadar limanda kalmaları bekleniyor.

Halil Tekin 

 


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