Bartın'ın Amasra ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına nedeniyle Karadeniz sularında olan yük gemileri ile ava çıkan balıkçı tekneleri limanlara sığındılar. Şiddetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar Amasra Limanı mendireklerini aşarak limana sığınan balıkçı gemilerine kadar ulaştı. Vatandaşlar ise mendireğe çarparak 20 metre yükselen dalgaları meraklı gözlerle izlediler.

Öte yandan, Amasra Limanı'na demirleyen yük gemisi ve balıkçı gemilerinin yağışlı hava ve fırtınanın sona ereceği Perşembe gününe kadar limanda kalmaları bekleniyor.

Halil Tekin



