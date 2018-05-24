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Amasya 15'inci Piyade Tugayında askerler hastaneye kaldırıldı

Amasya 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 81 asker içtima sonrası sinek ilacından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Amasya 15inci Piyade Tugayında askerler hastaneye kaldırıldı

24 Mayıs 2018 01:05

Rahatsızlanan askerler ambulans ve otobüslerle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “İçlerinde herhangi bir hayati tehlikesi olan askerimiz bulunmamakta” dedi.
Hastaneye gelen Vali Varol, askerlerinin başından ayrılmayan Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur ile İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz’den bilgi aldı.
Tedavi altındaki askerleri de ziyaret eden Varol, yaptığı açıklamada, “Akşam içtiması sırasında askerlerimiz oradan bir süre önce geçip belediye ekiplerinin yaptığı ilaçlama sonucu etkilendi. Askerlerimiz rahatsızlanmaları sonucu öncelikle Tugayın revirinde daha sonra askerlerimizin belirli bir grubu hastanemize sevk ediliyor. Toplam 81 askerimiz hastaneye ulaştılar. Bunların tamamı ayakta tedavi edilmekte. 55 tanesi taburcu edildi. Birliklerine geri döndüler. 26 tanesinin ayakta tedavisi devam ediyor. İçlerinde herhangi bir hayati tehlikesi olan askerimiz bulunmamakta” diye konuştu. 

Murat Çelik
 

 

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