Amasya kırmızı-beyaz

Hafta başından bu yana albayrağın rengini alan Yeşilırmak’ın kıyısındaki Osmanlı döneminden kalma konaklar, Harşena Dağı, yamacındaki kale, kral kaya mezarları ve köprüler görsel şölene davetiye çıkardı. Evlerin görüntüsü Yeşiırmak’a yansırken birçok kişi o anları takip edip fotoğraf çektirdi.

Büyüklük ve ölçek bazında Türkiye'nin en büyük açık alan aydınlatma sisteminin kurulu olduğu şehirde hafta başından bu yana akşam saatlerinden itibaren 2 bin 362 led ışığın kırmızı-beyaz rengi almasıyla inanılmaz bir görüntünün oluştuğunu anlatan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun bir nişanesi olarak her akşam bayrağımızın renkleri olan müthiş güzelliği hep beraber izliyoruz” dedi.

Geçen yıl şehirdeki müze ve ören yerlerini ziyaret eden kişi sayısının 480 bin, konaklama sayısının ise 260 binlere yaklaşırken bu rakamlara ulaşılmasında aydınlatma sisteminin ciddi katkısı olduğuna değinen Vali Varol, “Turistlerimiz yaşadıkları anları ölümsüzleştirmek istiyorlar. Bunun da bir yolu fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmak. Gece Amasya’nın bu aydınlatma altındaki bu müthiş görüntüsünde fotoğraf çektirdiğinizde orada olarak ambiyansı hayal bile edemiyorsunuz. O kadar güzel görüntüler oluşuyor ki bu görüntüleri insanlar mutlaka ve mutlaka hem elde etmek hem de yakınlarıyla paylaşmak istiyorlar” diye konuştu.

Trabzon’dan gelen üniversite öğrencisi Tufan Öksüz de şehrin çok sayıda fotoğrafını çektiğini ayrıca Türk bayrağının simgeleyen renklerdeki ışık gösterisini çok beğendiğini söyledi.

Murat Çelik A.

