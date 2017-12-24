Diğer
Kategoriler

Amasya’da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Amasya’da 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu.

Amasyada 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

24 Aralık 2017 20:56

Edinilen bilgilere göre, Kurşunlu Mahallesi’nde Ergün B'ye ait 2 katlı evde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri görüp paniğe kapılan komşuların bildirmesi sonucu olay yerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Tamamen yanan ev çökme riski dolayısıyla belediyeye ait iş makineleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.
Can kaybının yaşanmadığı boş evdeki yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Murat Çelik

Etiketler: amasya, yangın

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç