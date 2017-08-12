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Amasya’da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Amasya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Amasyada 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

12 Ağustos 2017 15:07

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkeze bağlı Aydınca köyü yakınlarında Emir Bal yönetimindeki 60 TU BOZ plakalı otomobil ile Murat Bulut yönetimindeki 34 YA 9460 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Bal’ın cenazesi Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak cenaze aracıyla morga götürüldü.

Yaralanan Murat Bulut ile otomobildeki diğer yaralılar Ahmet Bulut ve Çiçek Bulut ise ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Murat Çelik A.


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