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Amasya’da 44 Kur’an kursu öğrencisi hastanelik oldu

Amasya’da yedikleri mevlit yemeğinin ardından bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan 3’ü yetişkin 44 Kur’an kursu öğrencisi tedavi altına alındı.

Amasyada 44 Kuran kursu öğrencisi hastanelik oldu

31 Ekim 2017 07:24

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir hayırsever mevlit için yaptırdığı tavuklu pilavdan kent merkezindeki Büyükağa Kur’an kursuna götürdü. Yemekten yiyen 3’ü yetişkin 44 öğrenci bir süre sonra mide bulantısı ve şikayetiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. İlk müdahalenin ardından serum tedavisi uygulanan öğrenciler kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı.
İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu da hastaneye gelerek öğrencilerin durumları hakkında bilgi aldı.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinin de inceleme yapılması için yenilen yemekten numune aldığı öğrenildi. 

Murat Çelik A.

 

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