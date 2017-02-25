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Amasya’da bir mahallede peş peşe yangın çıktı

Amasya’da bir mahallede peş peşe çıkan yangınlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Amasyada bir mahallede peş peşe yangın çıktı

25 Şubat 2017 07:56

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Beyazıtpaşa Mahallasi’ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarı alan Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sırada aynı mahalledeki bir evden daha dumanların yükseldiği bilgisi gelmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri alarma geçti. Yangınlara müdahale eden ekipleri koordine eden İtfaiye Müdürü Zeynel Cesur, ikinci noktadaki yangının bitişikteki evlerin çatılarına da sıçraması ihtimaline karşın Amasya Orman İşletme Müdürlüğü ile Ziyaret Belediyesinden de destek ekip çağırdı. Mahalle sakinlerinin endişeyle izlediği yangınlar ekiplerin çabaları sonucu söndürüldü.

4 evin zarar gördüğünü belirten mahalle sakini Abdullah Koç, “Buranın kapısını kırmışlar. İçeride ateş yakmışlar. Ondan sonra tutuşmuş. Yakanlar tinerciler. Herkes biliyor” dedi. Söndürme çalışmalarını takip eden Okan Ertürk de, yanan evlerde kimsenin kalmadığını söyledi.

Yangının çıktığı ikinci evde boş uçucu madde paketi ile alkol kutuları bulundu. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri de kundaklama ihtimali üzerine durulan yangınlarla ilgili inceleme başlattı.

Murat Çelik A.

Etiketler: amasya, yangın, Zeynel Cesur


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