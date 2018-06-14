Diğer
Kategoriler

Amasya’da operasyonda 297 uyuşturucu hap ele geçirildi

Amasya’da polis tarafından durdurduğu otomobilde çantaya gizlenmiş 297 ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına aldı.

Amasyada operasyonda 297 uyuşturucu hap ele geçirildi

14 Haziran 2018 19:28

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy ilçesine uyuşturucu getirileceği yönünde ihbar alan Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin durdurduğu otomobilde bulunan O.Ç., F.B., M.B., U.Y. ve Ö.Ç. üzerinde aramada yapıldı. 2 kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu özellikli ilaç ve çanta içerisine gizlenmiş 297 ecstasy hap bulundu.

Haplara polis tarafından el konulurken 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ünün ifadelerinin ardından salıverildiği öğrenildi. 1 kişi ise savcılığa sevk edildi.
Murat Çelik
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç