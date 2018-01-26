Amasya’da otomobil kanala uçtu: 4 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Amasya merkeze bağlı Ezinepazar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya’dan Tokat yönüne seyir halinde olan Serdar Yaman yönetimindeki 60 TS 091 plakalı otomobil, karlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki su kanalına girdi. Kanalda yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobil geçiş köprüsüne çarparak durabildi. Kazada aynı aileden Elif Yaman ile çocukları Berat ile Aslı ve İrem Ekicioğlu yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün telefonla durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındılar.

Murat Çelik