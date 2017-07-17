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Amasya’da traktör devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

Amasya’da traktörün şarampole devrildiği kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Amasyada traktör devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

17 Temmuz 2017 20:14
Amasya’da traktör devrildi: 2 ölü, 8 yaralı - Tıkla İzle

 Edinilen bilgiye göre, Yağcıabdal köyündeki türbe ziyareti sonrası Uygur köyüne doğru yola çıkan traktör, sürücüsü Aslan Sarı’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, Hasan Kul (55) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı halde ambulansla hastaneye taşınan Mete Dolunay Çelebi (9) ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan sürücünün yanı sıra traktörün römorkundaki Gülender Çelebi, Meltem Şahin, Yudum Kul, Sevim Kul, Hasan Kul, Sinem Yıldırım ile Gülseren Yıldırım ambulanslarla getirildikleri Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazazedelerin yakınları hastane önünde fenalık geçirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Murat Çelik A.
 


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