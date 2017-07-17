Amasya’da traktör devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yağcıabdal köyündeki türbe ziyareti sonrası Uygur köyüne doğru yola çıkan traktör, sürücüsü Aslan Sarı’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, Hasan Kul (55) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı halde ambulansla hastaneye taşınan Mete Dolunay Çelebi (9) ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan sürücünün yanı sıra traktörün römorkundaki Gülender Çelebi, Meltem Şahin, Yudum Kul, Sevim Kul, Hasan Kul, Sinem Yıldırım ile Gülseren Yıldırım ambulanslarla getirildikleri Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazazedelerin yakınları hastane önünde fenalık geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Çelik A.

