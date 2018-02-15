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Amasya’da yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı: 1 ölü

Amasya’nın Suluova ilçesinde girdiği ters yönde yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Amasyada yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı: 1 ölü

15 Şubat 2018 06:29

Kazada otobüs sürücüsünün de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Suluova Otogar kavşağı'ndan yandaki çift taraflı şerit yerine ters yöne girerek ilerleyen Ahmet Gümüş’ün kullandığı 05 EY 783 plakalı minibüs, Ağrı’dan İstanbul istikametine giden Mustafa Doğan yönetimindeki 34 JM 3989 plakalı yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Yolcu otobüsünün önündeki yaklaşık 100 metre sürüklenen minibüsün sürücüsü Gümüş, kaza yerinde hayatını kaybetti. Cenaze incelemenin ardından ambulansla konularak Suluova Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralanan otobüsün sürücüsü ile ikinci şoför Nihat Ibık, yolcular Şafak Işık ve Fehmi Çelik ambulansla ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları aynı hastanede tedavi altına alındı. Otobüsün diğer yolcuları ise otogara geçti. Minibüsün koltuğu ile yedek lastiğinin çarpışmanın etkisiyle koparak etrafa fırladığı kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Etiketler: amasya, kaza, trafik kazası

 

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