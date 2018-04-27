Amatör Astronomlar Kulübü’nün Mayıs etkinliği İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleşecek

İstanbul Üniversitesi Amatör Astronomlar Kulübü tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve Türkiye’nin geleneksel hale gelmiş en eski astronomi şenliği olan Mayıs Etkinliği, bu yıl 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında İÜ Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü çatısı altında gerçekleştirilecek. İstanbul’daki ilk, orta ve lise dengi okulların yoğun ilgi gösterdiği önemli bir astronomi etkinliği olarak Mayıs Etkinliğine hafta boyunca yaklaşık 5 bin kişi katılıyor. Etkinlik, her seviyeden ve yaştan katılımcılar için farklı içeriklerin sunulduğu bir astronomi şenliği olma özelliği taşıyor.

Etkinlikte astronomi ve uzay ile ilgili konularda popüler bilim konuşmaları, gece ve gündüz teleskoplarla gözlemler, planetaryum gösterimleri, İstanbul Üniversitesi Gözlemevi ziyareti ve Wolfgang Gleissberg Astronomi Koleksiyonu ziyareti yanı sıra özellikle ilk ve orta dereceli okul öğrencilerine yönelik çeşitli eğitici atölyeler de bulunuyor.

Etkinlik programı ve ayrıntılı bilgiler Amatör Astronomlar Kulübü'nün websitesinden edinilebileceği bildirildi.