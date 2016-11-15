Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Acıgöl spor futbolcusu olan Aykut Efe, yakalandığı lenfoma kanserine yenilerek hayatını kaybetti. Aykut Efe için geçen yıl üniversiteden arkadaşları ve Nevşehir 1.amatör futbol takımları oyuncuları sosyal medyadan yardım kampanyası başlatmış ve 18 Nisan 2016 yılında aranan kök hücre Almanya’da bulunmuştu.

Amatör futbolcuya kök hücre nakli yapıldıktan sonra Gebze’de tedavisi devam eden Aykut Efe Akgün, sosyal medyadan iyi olduğunu ve kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini ifade etmişti. Aykut Efe dün akşam saatlerinde Gebze’de hayatını kaybetti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 3. sınıfta okuyan Aykut Efe, Nevşehir’de okula başlamasıyla birlikte 1. Amatör Ligde mücadele eden Acıgölspor’da futbol oynamaktaydı.

Coşkun Sağlamdin