Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele eden Nevşehir spor hafta sonunda Gazi stadyumunda karşılaşmış olduğu Kırşehir spor maçını 3-0 kazanmasının ardından Kırşehirspor takım kaptanı Hacı Ahmet Çelik’in paylaşımı maçın önüne geçti.

Kırşehir spor takım kaptanı Hacı Ahmet Çelik sosyal paylaşım sayfasından Nevşehirsporlu futbolcuları ve taraftarları tehdit etti. Kırşehir spor takım kaptanı Hacı Ahmet Çelik sosyal paylaşım sayfasından, “Bugünü unutmayın. Bize ve taraftarımıza yapılanları vasıfsız hakemi unutmayın. Şimdiden herkese söz veriyorum ikinci maçta Ahi stadından kimsenin çıkmasına izin vermeyeceğim. Namus ve şeref sözü.” sözlerini paylaştı.

Coşkun Sağlamdin