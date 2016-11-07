Diğer
Kategoriler

Amatör futbolcudan şok tehdit

Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele eden Nevşehirspor, Kırşehirspor maçının ardından çıkan olaylar maça damgasını vurdu.

Amatör futbolcudan şok tehdit

07 Kasım 2016 10:17

Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele eden Nevşehir spor hafta sonunda Gazi stadyumunda karşılaşmış olduğu Kırşehir spor maçını 3-0 kazanmasının ardından Kırşehirspor takım kaptanı Hacı Ahmet Çelik’in paylaşımı maçın önüne geçti.

Kırşehir spor takım kaptanı Hacı Ahmet Çelik sosyal paylaşım sayfasından Nevşehirsporlu futbolcuları ve taraftarları tehdit etti. Kırşehir spor takım kaptanı Hacı Ahmet Çelik sosyal paylaşım sayfasından, “Bugünü unutmayın. Bize ve taraftarımıza yapılanları vasıfsız hakemi unutmayın. Şimdiden herkese söz veriyorum ikinci maçta Ahi stadından kimsenin çıkmasına izin vermeyeceğim. Namus ve şeref sözü.” sözlerini paylaştı.  

Coşkun Sağlamdin

Etiketler: Hacı Ahmet Çelik, Kırşehirspor, Nevşehirspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!