Şırnak 1. Amatör Ligi’nde Cizre Botanspor, kendi evinde Şırnak Nuhspor’u ağırladı. Cizre Şehir Stadyumu’ndaki karşılaşma hem renkli görüntülere hem de tarihi bir skora sahne oldu. Rakibi karşısında 90 dakika boyunca üstün bir oyun sergileyen Botanspor, ilk yarıyı 7-0 üstün kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısına konuk ekip kaleci değişikliğiyle başladı. Ancak Botanspor’u bu da engelleyemedi. İkinci yarıda da 8 gol bulan ev sahibi ekip, rakibini 15-0 gibi farklı bir skorla uğurladı. Karşılaşmada 9’uncu golden sonra rakamlar yetmeyince, skorbord 9-0 olarak kaldı.

Botan Spor Teknik Direktörü Melik Unan, maça iki aylık bir ciddi çalışma ile hazırlandıklarını belirterek, “İyi motive olduk. Futbolcularımda büyük bir istikrarla oynadılar. Rakip takımın fazla çalışması olmayınca biz bunu değerlendirip güzel bir skorla maçı bitirdik. Bizim için skordan çok takımın oynadığı oyundu. 1-0 ya da 15-0 bizim için pek önemli değil. Rakip kim olursa olsun bizim oynadığımız oyun önemliydi. Bu vesile ile bütün futbolcularımı kutlar, rakip takıma da diğer maçlarda başarılar dilerim” dedi.

Abidin Yel

