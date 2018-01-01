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Amatör maç sonrası futbolcuların tekme tokat kavgası kamerada

Çapaspor'un Arnavutköy Belediye Spor'u 2-1 yendiği maçın ardından ortalık karıştı. İki kulübün futbolcuları birbirine tekme tokat saldırırken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

Amatör maç sonrası futbolcuların tekme tokat kavgası kamerada

01 Ocak 2018 17:43
Amatör maç sonrası futbolcuların tekme tokat kavgası kamerada - Tıkla İzle

Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 14.30’da Fatih Mimar Sinan Stadı’nda Çapaspor ile Arnavutköy Belediye Spor arasında gerçekleşen müsabaka sonrası yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Ev sahibi Çapaspor’un 2-1 kazandığı maçın ardından futbolcular arasında sözlü olarak başlayan tartışma bir anda tekme tokat kavgaya dönüştü. Kazanan kulübün oyuncuları galibiyete sevinirken saha bir anda savaş alanına döndü. Birbirine vurmaya başlayan oyunculara tribünden atlayan seyirciler de katılınca sahada istenmeyen görüntüler meydana geldi. Yeşil sahalara yakışmayan olayda birçok kişi futbolcuları yatıştırmak istedi ancak başarılı olamadı. Araya giren vatandaşların uzun uğraşları sonucu her iki takımın oyuncuları da güçlükle birbirinden ayrıldı. 

Etiketler: amatör maç, çapaspor

 

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