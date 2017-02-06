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Amatör maç sonrası kavga: 2’si polis 3 yaralı

Gaziantep'te Süper Amatör Lig'de İslahiyespor ile Nizipspor arasında oynan maç sonrasında kavga çıktı. Yaşanan arbedede 2 polis ve 1 vatandaş yaralandı.

Amatör maç sonrası kavga: 2si polis 3 yaralı

06 Şubat 2017 10:16

Olay, İslahiye ilçesi Atatürk Stadı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Süper Amatör Lig'de İslahiyespor ile Nizipspor arasında oynan maç sonrasında Nizipspor Kulüp yöneticilerinin boş tribünde el kol hareketi yaparak laf atmasıyla saha dışında kavga çıktı. Geniş güvenlik önlemi alınarak oynanan maçın ardından çıkan kavgada 2 polis 1 vatandaş yaralanırken, 5 kişi ise biber gazından etkilendi.

Polis aramasıyla tribüne alınan İslahiye spor taraftarın coşkusu maç boyunca tezahürat ve meşale gösterileriyle sürdü. Golsüz berabere biten maçın ardından iddiaya göre boş tribünlerde Nizip spor Kulüp Başkanı ve Yöneticilerinin İslahiye spor Kulüp yöneticilerine yönelik el kol hareketiyle laf atmasıyla saha karıştı. Taraftar protokolle arasındaki demir parmaklıkları kırdı. Saha dışında devam eden olayları önlemek için çevik kuvvet biber gazı ve cop kullandı. Olaylar sırasında 2 polis ve 1 vatandaş yaralanırken, 5 kişi ise biber gazından etkilendi. Yaralılar çağrılan ambulanslar tarafından İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Şentürk
 

Etiketler: kavga, maç


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