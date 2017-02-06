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Amatör maçta arbede

Antalya Süper Amatör Lig Doğu Grubu'nda Manavgat Belediyespor-Kestelspor maçının ardından sahaya inen taraftarları güvenlik güçleri havaya ateş ederek durdurdu.

Amatör maçta arbede

06 Şubat 2017 18:14

Antalya Süper Amatör Lig Doğu Grubu'nda Manavgat Belediyespor ile Kestelspor, BAL'a yükselecek takımın belirleneceği Play-off’un ilk maçında karşı karşıya geldi. Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanan ve Manavgatlı sporseverlerin yanı sıra çok sayıda Kestelspor taraftarının da izlediği karşılaşmada zaman zaman taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Kestelspor 11. dakikada Mehmet Can Katipoğlu’nun golüyle 1-0 öne geçerken 55. dakikada Engin Ulutaş’ın penaltı golüyle beraberliği sağlayan Manavgat Belediyespor, kaptan Adil’in 64. dakikadaki golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Kestelspor takımından Uğur hakeme itiraz edince 2. sarıdan kırmızı kart ile oyundan atılırken, oyundan çıkışı sırasında Manavgat tribünlerine yaptığı hareket nedeniyle bazı Manavgat taraftarları tribünden inerek saldırmak istese de güvenlik güçleri Manavgat taraftarının sahaya inmesine engel oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle bazı Manavgat Belediyespor taraftarları tribünden sahaya inerek futbolcuların sevincine eşlik etti. Bu sırada Kestelspor taraftarları da sahaya inmek istedi. Kısa süreli yaşanan gerginliği jandarma ekipleri taraftarların arasında havaya ateş açarak önledi. 

Arif Kaplan

Etiketler: amatör lig


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