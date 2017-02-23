Kozan İsmet Atlı Şehit Stadyumu’nda Kozan Esnafspor, Güney Adanaspor’u ağırladı. Derya Kaplan ile yardımcıları Batuhan Süleymanoğlu ve Merve Süleymanoğlu’nun yönettiği karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarına Güney Adanaspor’un 3-1’lik üstünlüğüyle girildi.

Tekme tokat birbirlerine girdiler

Kozan Esnafsporlu bir oyuncuya karşılaşmayı yöneten kadın hakem tarafından kırımızı kart gösterildi.

Kırmızı kartın gösterilmesine itiraz eden futbolcular bir anda tekme tokat birbirine girdi. Kavgaya yedek kulübesinde bekleyen oyuncular da katılınca saha bir anda karıştı. Stadyumda bulunan polis ekipleri ve takım teknik heyetinin uzun uğraşları sonrası her iki takımın oyuncuları da güçlükle birbirlerinden ayrıldı. Kavga sonrası hakem maçı tatil ederken hakem ve futbolcular polis eşliğinde şehirden ayrıldı.

Erol Karaoğlan