Diğer
Kategoriler

Amatör maçta futbolcular tekme tokat kavga etti

Adana 2. Amatör Küme'de Kozan Esnafspor ile Güney Adanaspor arasında oynanan karşılaşmada bir pozisyon sonrası kırmızı kart göstermesi ile futbolcular tekme tokat birbirine girdi. Kozan Esnafspor'dan 8 futbolcu ile Güney Adanaspor’dan 7 futbolcu kırmızı kart görünce hakem maçı tatil etti.

Amatör maçta futbolcular tekme tokat kavga etti

23 Şubat 2017 18:32
Amatör maçta futbolcular tekme tokat kavga etti - Tıkla İzle

Kozan İsmet Atlı Şehit Stadyumu’nda Kozan Esnafspor, Güney Adanaspor’u ağırladı. Derya Kaplan ile yardımcıları Batuhan Süleymanoğlu ve Merve Süleymanoğlu’nun yönettiği karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarına Güney Adanaspor’un 3-1’lik üstünlüğüyle girildi.

Tekme tokat birbirlerine girdiler

Kozan Esnafsporlu bir oyuncuya karşılaşmayı yöneten kadın hakem tarafından kırımızı kart gösterildi.
Kırmızı kartın gösterilmesine itiraz eden futbolcular bir anda tekme tokat birbirine girdi. Kavgaya yedek kulübesinde bekleyen oyuncular da katılınca saha bir anda karıştı. Stadyumda bulunan polis ekipleri ve takım teknik heyetinin uzun uğraşları sonrası her iki takımın oyuncuları da güçlükle birbirlerinden ayrıldı. Kavga sonrası hakem maçı tatil ederken hakem ve futbolcular polis eşliğinde şehirden ayrıldı. 

Erol Karaoğlan

Etiketler: amatör maç, kavga, spor haberleri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!