Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Amatör maçta kavga! 4 futbolcu hastanelik oldu

Amatör maçta kavga! 4 futbolcu hastanelik oldu

Samsun'da amatör futbol maçında iki takım futbolcuları arasında çıkan kavgada 4 futbolcu yaralanarak hastanelik oldu.

Amatör maçta kavga! 4 futbolcu hastanelik oldu

25 Aralık 2016 18:36

Olay, Samsun'un Canik ilçesindeki Dereler Suni Cim Saha'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Amatör U19 Ligi'nde Selanikspor ile Bafra Kızılırmakspor arasında oynanan maçta futbolcular arasında kavga çıktı. Maçın 55. dakikasında futbolcular arasında tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çıktı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri kavgaya müdahale etti ve takviye ekip istedi. Kavgada Bafra Kızılırmakspor kalecisi Batuhan Büyükkeskin (18) ile aynı takımın futbolcuları Mustafa Demirci (18), Berk Duyak (18) ve Ömer Usta (18) çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Yaralanan futbolcular 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı futbolcular rakip takımın elinden canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Bafra Kızılırmakspor Antrenörü Orhan Girginer olaydan dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, yaşanan olayın yeşil sahalara yakışmadığını söyledi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Muammer Ay


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç