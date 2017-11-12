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Amatör maçta olay çıktı

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta Sinopspor-Eti Lise Gençlikspor maçının devre arasında tribün karıştı.

Amatör maçta olay çıktı

12 Kasım 2017 19:09

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden Sinopspor sahasında Eti Lise Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Sinop Dokuzoğlu Stadında oynanan maçta Sinopspor 18. dakikada Muharrem Kaya’nın attığı golle maçtan 3 puanla ayrıldı. Sahada Fair-Play ortamında gerçekleşen mücadelede tribünde istenmeyen olaylar çıktı. Sinopspor taraftarlarından biri ile emniyet güçleri arasında yaşanan problem emniyet güçleri ve diğer taraftarların müdahil olması ile büyüdü. Devre arasında yaşanan olaylar 2. yarının başlaması ile son buldu. 

Osman Aksu
 

 

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