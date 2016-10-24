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Amatör maçta saha karıştı

Bilecik 1. Amatör Lig 5. hafta müsabakasında 1308 Osmaneli Belediyespor maçının 70. dakikasında sahaya giren taraftarlar maçın kısa süreli duraklamasına neden oldu.

Amatör maçta saha karıştı

24 Ekim 2016 20:15

Bilecik 1. Amatör Lig 5’inci hafta müsabakasında Osmaneli İlçe Stadı’nda oynanan 1308 Osmaneli Belediyespor, Vezirhan Spor maçının 70’inci dakikasında Vezirhan Spor’un sol bek oyuncusu Volkan Çamlı ile 1308 Osmaneli Belediyespor sağ bek oyuncusu arasında bir tartışma yaşandı. Tartışma birden büyünce tribünde oturan bir taraftar tel örgülerden atlayarak sahaya girdi. Orta sahaya kadar koşan taraftarı 1308 Osmaneli Belediyespor oyuncularının araya girmesi sonucu sakinleştirildi. Bunu gören 3-4 taraftar daha sahaya atlayınca ortalık karıştı. 1308 Osmaneli Belediyespor oyuncuları ve teknik heyetinin ve polislerin araya girmesiyle taraftarlar sahadan dışarı çıkarıldı. 

Maç sonunda ise taraftarlar Vezirhan Spor’un kalecisi ve bazı oyuncular arasında olaylar yaşandı. Maç sonunda güvenlik açısından statta bekletilen Vezirhan Sporlu oyuncular polis nezaretinde ilçeden ayrıldı. Maç sonundan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Vezirhan Spor teknik heyet ve sporculardan yaşanan olaylardan dolayı özür dilediği öğrenildi. Osmaneli’nde yaşanan sahaya girme olaylarından geçen sene Osmaneli Gençlerbirliği Spor seyircisiz oynama cezası almıştı. 

İbrahim Sünetçi
 

Etiketler: maç


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