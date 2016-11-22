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Amatör maçta yumruklar konuştu, futbolcunun kolu kırıldı

Zonguldak'ta Amatör Süper Lig'de mücadele veren Kilimli Belediyespor, kendi sahasında Devrek Belediyespor'u ağırladı. Devrek Belediyespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçın bitiş düdüğüyle yumruklar havada uçuştu. Maçta bir futbolcunun ise kolu kırıldı.

Amatör maçta yumruklar konuştu, futbolcunun kolu kırıldı

22 Kasım 2016 20:27

Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de Devrek Belediyespor, Kilimli Belediyespor'a konuk oldu. KPSS sınavı nedeniyle ertelenen maçta ilk yarıyı Kilimli Belediyespor 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıda Devrek Belediyespor'un eşitliği getiren golünün ardından maçta mücadele arttı. Maçın son uzatma dakikalarında konuk takım sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Devrek Belediyespor'un futbolcusu Hakan Ateş, takımına 2-1'lik üstünlüğü sağladı. Golün ardından hakem maçı bitirdi. 

Bitiş düdüğünün ardından futbolcular arasında tartışma başladı. Bir anda gerilen ortamda teknik heyet ve yöneticiler müdahale etmeye çalıştı. Ancak sahada büyüyen kavgada yumruklar ve tekmeler konuştu.
Büyüyen kavgada Kilimli Belediyespor'un futbolcusu Onur Köksal Öztorun'un kolu kırıldı. Yaralanan futbolcu Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin de olaya müdahale etmesiyle kavga son buldu. Büyüyen kavga nedeniyle bazı futbolcular ve görevliler yaralandı. Polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç
 


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