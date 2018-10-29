Amatör olarak başladığı işte şimdi siparişlere yetişemiyor

İstanbul'da çalışan Erol Avşaroğlu, memleketi Malatya'nın Arapgir ilçesine yerleşerek solucan alıp gübre üretmeye başladı. 33 yaşındaki Avşaroğlu artık müşterilere sipariş yetiştirmekte zorlanır hale geldi.

2015 yılında küçük bir tesis ile başladığı solucan gübresi üretimi için İstanbul'dan Malatya'ya kesin dönüş yaptıklarını belirten genç girişimci Erol Avşaroğlu, "2014 yılında amatör olarak başladığımız işin bölgede gerekli olduğunu gördük.Coğrafyadaki, coğrafi işaret almış ürünlerin,organik bir şekilde buradaki materyalleri ile beslenip üretilmesi gerekiyordu.2015 yılında küçük bir tesis ile üretime başladık daha sonralar işi büyütmeye karar verdik.Bu noktada yerel yönetimin Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun çok büyük bir katkısı oldu.Süreç ilerleyince İstanbul'da yaşıyorduk, İstanbul'u bırakıp Arapgir'e kırsala yerleştik ve burada da böyle bir tesis kurduk.Tesisimiz 2015 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.Son bir senedir tamamen Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz.Bütün belgelerimiz, bütün sistemimiz Avrupa standartlarında bakanlık onaylı.Şu an Arapgir dışına üretmeye başladık. Çevre illere ve İstanbul'a kadar ürün göndermeye başladık.Ciddi bir üretim yapıyoruz, geri dönüşler gayet iyi, taleplere yetişmekte zorlanıyoruz.Bölgenin kendine özgü kaliteli ürünleri var reyhan olsun üzüm olsun bunların da oldukça etkisini gördük, bu da bir pekiştirme yaptı.bölgede.Malatya'da,Erzincan'da,Adıyaman ve Elazığ'da olmayan bir standartta üretim yapıyoruz.Bu üretimi üzerine kata kata çoğaltmaya çalışıyoruz" dedi.

Solucan gübresinin üretim aşamasına dair bilgiler de aktaran Avşaroğlu, "Tarımsal ve hayvansal atıkların doğada kaybolmasının yanı sıra bunları alıp getirerek burada bir işlemden geçirdikten sonra solucana veriyoruz.Solucanlar bunları yiyerek dışkı haline getiriyor.Dışkıyı alıyoruz belli bir işlemden sonra el değmeden hijyenik bir şekilde paketlemeye sunuyoruz.İyi standartlarda ürün çıkıyor ve aynı zamanda da bölgede koku yapabilecek sorun olabilecek organik materyalleri de ekolojik bir döngü içerisinde doğaya ve ekonomiye kazandırıyoruz" diye konuştu.

Hasan Eryılmaz

