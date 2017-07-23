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Amatör paraşütçü ölümden döndü

Kayseri'de amatör bir paraşütçü, sert rüzgar sonrasında savrularak yaralandı. Çobanların yaralı olarak bulduğu paraşütçü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amatör paraşütçü ölümden döndü

23 Temmuz 2017 09:12

Edinilen bilgiye göre amatör olarak yamaç paraşütü yapan İrfan A.'nın Sarız ilçesinde yöre halkı tarafından 'Sivri tepe' olarak bilinen tepeden havalandığı öğrenildi. Havalanmasından bir süre sonra sert rüzgar ile yere çakılan İrfan A.'nın yaklaşık 20 metre kadar sürüklendiği bildirildi.

Kolunda kırıklar olan ve kafasından yaralanan İrfan A.'nın çobanlar tarafından bulunduğu ve yapılan ihbar sonrasında 3 saatlik bir çalıma ile ambulansa konulduğu öğrenildi.

Yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen İrfan A.'nın tedavi altına alındığı kaydedildi. 

Alparslan Ötüken

Etiketler: amatör paraşütçü, Kayseri


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