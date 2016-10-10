Amatör Spor Haftası kapsamında planlanan faaliyetler ile farkındalık oluşturularak halkımızın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, il spor merkezlerine kayıt yaparak spora başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabaka düzenlenmesi, sezon öncesi takımların sezona hazırlık performanslarını görmeleri, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocuk ve gençlerimizin, bağlı oldukları kulüplerinin ve başarılı sporcularımızın halkımıza tanıtılması, yeni bireylerin spora kazandırılması, amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması yoluyla kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek, spora katılımın üst seviyede sağlanması, haftanın anlam ve önemine ilişkin düzenlenecek etkinlikler ile ülkemizde topyekün spor bilinci ve kültürünün oluşturulması amaçlanıyor.

Amatör Spor Haftası geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda İstanbul’da büyük bir coşku içinde kutlanacak. İl ve ilçe tertip komitelerince hazırlanan programlar doğrultusunda çeşitli spor branşlarında yaş gruplarına göre minik, yıldız, genç, büyük ve veteran kategorilerinde faaliyetler gerçekleştirilecek.

Sporda başarının amatör bir ruh ve profesyonel bir anlayışla mümkün olabileceğinin altını çizen İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim İlhami Koç da Amatör Spor Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Genel Müdürlüğümüzün sporun gelişmesi ve tesisleşme yönünde hayata geçirdiği projeler sayesinde spor alanlarının artırılarak spor sevgisinin aşılanması yönünde büyük bir aşama kaydedildi. Bizlerde bu şiarla İstanbulumuz da sporda birlik, beraberlik ve dayanışmanın tesisi ve sportif hareketliliğin sağlanması adına çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Hem 7’den 70’e halk sağlığının korunması, hem de yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin sağlıklı ve başarılı birer birey olarak yetiştirilmesi en büyük hedefimiz ve önceliğimizdir.

Çocuklarımıza ve gençlerimize küçük yaştan itibaren sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Kültürel bir olgu olan spor sayesinde fiziksel ve mental gelişimlerinin yanı sıra çocuklarımızın sosyal çevreye adaptasyonlarını kolaylaştırıyor, yeni dostluklar ve arkadaşlıklar kurmalarına zemin hazırlıyoruz. Gençlerimize tavsiyem şudur ki; yaptığınız spor branşı her ne olursa olsun çalışmalarınızı plânlı ve sistematik bir şekilde yapın. Dostluk ve Fair-Play kuralları çerçevesinde rakiplerinizle kardeşçe yarışın, mücadele edin ve amatör ruhunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Profesyonel bir sporcu olmanın ilk şartının iyi bir amatör sporcu olmaktan geçtiğini düşünüyorum."

