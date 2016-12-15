Diğer
Kategoriler

Amazon, drone ile ilk teslimatını yaptı

Amazon aldığı siparişi ilk defa bir drone ile 13 dakikada teslim etti. İlk teslimat Birleşik Krallık, Cambridge’de yapıldı ve satın alınmasından teslimata kadar geçen süre sadece 13 dakika.

Amazon, drone ile ilk teslimatını yaptı

15 Aralık 2016 16:05

Amazon ilk kez drone ile teslimat yapacağını bildirmesinden bu yana 3 yıl geçti. Ancak şirket bu konuda oldukça ince eleyip sık dokudu ve ilk kez 7 Aralık’ta Amazon Prime Air drone gücüyle teslimatını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Adrese yakın bir ikmal deposundan havalanan Drone’un, nesnenin sipariş verildiği andan itibaren teslim edilmesi tam 13 dakika sürdü.

Amazon’un projeyle ilgili videosu bu servisin, şu an sadece bölgedeki birkaç müşteriye hizmet ettiğini ancak yakında Cambridge ikmal merkezinin kilometrelerce uzağında yaşayan yüzlerce kişiye açık olacağını söylüyor.

Bu teslimat merkezinin, bu tür siparişleri işlemek için özel olarak oluşturulduğunu söylemek mümkün. Bir sipariş paketlendiğinde, drone’a yüklenir ve tesisten motorlu bir piste gönderilir. Drone kalkıştan sonra teslimatı yapmak için 400 fit yükseklikten uçar, ürünü teslim eder ve tesise geri döner.

Cambridge beta programı uzun süredir çalışıyor; yakın zamanda Amazon’un Prime Air’in lansmanına hazırlanmak için bölgedeki bu gizli laboratuvarı kullandığı ortaya çıktı.

İlk teslimatın ayrıntılarını veren Amazon sayfası, şirketin ABD’de, Avusturya’da ve İsrail’de Prime Air laboratuvarlarına sahip olduğunu bildiriyor. O yüzden yakın zamanda bu bölgelerden de test denemeleri duyabiliriz.

Amazon’un Sıkça Sorulan Sorular kısmında gezinirken birkaç sorumuza cevap bulabildik. Örneğin, drone’lar sadece gündüz ve güneşli havalarda teslimat yapıyor. Yağmurlu, karlı ve buzlu havalar onları düşürüyor.

Haberin devamı için tıklayınız>>>

teknoformat.com

Etiketler: amazon, amazon drone, Prime Air


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

TEKNOLOJİ VİDEO GALERİ
TEKNOLOJİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç