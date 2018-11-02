Ambargo İranlı havayolu şirketlerini vurdu

ABD'nin İran'ın petrol ve enerji ihracatını sınırlamayı hedefleyen yaptırımları 1 Kasım itibariyle başlarken, ilk etkilenenler havayolu şirketleri oldu. Türkiye'ye tarifesiz (charter) sefer yapan havayolu şirketlerinin uçakları indikleri havalimanlarında akaryakıt alamadı. Bu nedenle geliş ve gidiş yakıtlarını İran'dan alarak Türkiye'ye uçan şirketler, yolcu ve kargo kapasitelerini düşürerek soruna kısa vadeli çözüm buldu. Havayolu şirketlerinin yetkilileri bu durumun uzun süre sürdürülemeyeceğini belirterek, kısa zamanda çözüm bulunması gerektiğini, aksi takdirde seferlerin duracağını söyledi.

“Yakıt alamazsak biz Tahran'dan İstanbul'a artık uçamayacağız”

İran'ın Tebriz şehrinden İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen İranlı charter havayolu şirketi ATA Airlines, İstanbul'a 50 yolcu eksik bir şekilde geldi ve sonrasında tekrar geri döndü. ATA Havayolları Atatürk Havalimanı İstasyon Müdürü Behzad Atarod Amerikan ambargosu konusunda, “Bu durum hiç iyi değil. Çünkü eğer yakıt alamazsak biz mesela Tahran'dan İstanbul'a artık hiç uçamayacağız. Uçağımız İstanbul'da yakıt alamayacağı için Tebriz'den yolcu sayısını düşürdük. İnşallah çözülür, zor bir durum. 50 yolcu daha az aldık. Aseman Havayolları da uçakları dönebilsin diye yolcu sayılarını düşürdü. Bu Türkiye'ye gelen İranlı turist sayısında kayba neden olacak. Bu durum bir tek bizi değil turizmi ve İran'da iş yapan birçok şirketi olumsuz etkileyecek. İnşallah bir an önce çözülür. Türk Dışişleri çözmek için yoğun çaba harcıyor” dedi.

Uçak yakıtını bugüne kadar Petrol Ofisi'nden aldıklarını belirten Atarod, “İki yakıt veren firma var. İkisi de Amerika ile bağlantılı olduğu için maalesef alamıyoruz. MD-83 tipi uçağımız 162 kişilik ancak 110 yolcu ile seferlerimizi yaptık. 50 yolcumuzu alamadık” diye konuştu.

Tuncer Cengiz

