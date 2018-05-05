Ambargolar, yerli üretimle aşılıyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Terörle mücadelede sınır ötesi operasyonlarımızın göz bebeği Fırtına OBÜS'lerimizin MKE Kurumu tarafından test atışı tamamlanan 40 km menzilli '155 mm'lik tahrip mühimmatını' yüzde 100 yerli ve milli olarak öz kaynağımızla üretiyoruz. Ambargoları, yerli üretimle aşmaya devam ediyoruz" dedi.



155 mm MKE MOD 274 HE/BB tahrip mühimmatı



Ordumuzun sınır ötesi harekâtlardaki terörle mücadelede, özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında önemli rol oynayan Fırtına ve Panter Obüslerinde kullanılan 40 kilometre menzilli 155 mm tahrip mühimmatları MKE Kurumu tarafından üretiliyor. 2000'li yılların başlarında envanterimize giren Panter ve Fırtına silah sistemlerinden azami ölçüde faydalanabilmek için yüksek atım basınçlarına dayanıklı, namludan yüksek ilk hızlarla çıkan ve aerodinamik olarak iyileştirilmiş 155 mm çapında topçu mühimmatları kullanılıyor. Uzun mesafe atışları için tasarlanmış 155 mm MOD-274 mühimmatı, 40 kilometrelik azami menzile yerli olarak üretilen dipten yanma ünitesi yardımı ile ulaşabilmektedir. Bu mühimmat maksimum barut hakkı ile atıldığında 945 m/s ilk hız ile namludan çıkıyor. Mühimmat tamamen yerli üretim olup, 10,5 kg patlayıcı içermektedir ve hedefte yaklaşık 1500 metrekare etki alanına sahip.

MKE Kurumu tarafından tamamen yerli olarak üretilen 155 mm tahrip mühimmatının namludan atımında kullanılan sevk barutu keseli ve modüler olmak üzere iki ayrı tipte olabilmektedir. Halihazırda keseli sevk barutları MKE Kurumu tarafından üretilmekteyken modüler sevk barutları ise yurt dışından ithal ediliyor. Modüler barutun yurt dışından temininde yaşanabilecek aksaklıkları dikkate alarak MKE Kurumu kendi öz kaynaklarıyla yaptığı ArGe projesiyle ve bir yıl gibi çok kısa sayılabilecek bir sürede modüler barutu geliştirdi. Bu proje ile MKE Kurumu 155 mm obüs mühimmatını tüm alt parçalarıyla birlikte yerli ve milli olarak üretebilme yeteneği kazandırdı.

Tasarım faaliyetleri kısa sürede tamamlanan modüler barut prototiplerinin üretim aşamasından sonra atışlı testleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve istenilen 40 km menzil ve ilk hız gibi veriler elde edildi. Yeni geliştirilen modüler barutun sertifikasyon ve atış cetvel çıkarılması çalışmaları 2018 yılında tamamlanacak. Ayrıca, seri üretim için gerekli tesis kurulumu çalışmalarına da başlanmış olup tesis kurulumu tamamen yerli ve MKEK öz kaynaklarıyla 2018 yılında tamamlanarak 2019 yılında seri üretime başlanacak. Geliştirilen teknoloji ve kurulan seri üretim hattı sayesinde başka mühimmat grupları için de ihtiyaç duyulan modüler barut üretilebilecek.

Yeni geliştirilen ve 155 mm obüs mühimmatları için kullanılacak modüler barutun TSK’ya ilk teslimatı 2019 yılı içinde olmak üzere 5000 adet olacak. İlk defa yapılacak bu üretim ile ordumuzun harekat sırasında ihtiyaç duyduğu, ancak yurt dışından ithalatında zorluk olan modüler barut yerli olarak sağlanabilecek.