Hastane önüne park edilen at arabası hastanın tedavisi tamamlandıktan sonra ‘Atbulans’ olarak tekrar hastasını alıp götürdü. İlginç olay görenleri şaşırtırken at arabası ile hastaneye gelen Çilem Üşüntü ise yoksulluk nedeniyle bu şekilde gelip gitmek zorunda olduklarını söyledi. Sabah saatlerinde Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Polikliniklerin önüne yanaşan bir at arabası 3 çocuk, 4 yetişkin 7 yolcusu ile hastanenin önüne park etti. Hastaneden kimlik karşılığı aldığı tekerlekli sandalye ile eşi Çilem Üşüntü’yü at arabasından indirip tekerlekli sandalyeye bindiren Hasan Üşüntü, ambulans çağırdıklarında durumları acil olmadığı için gelmediğini araba tutacak ya da minibüse verecek paraları da olmadığı için hastanesi olmayan İncirliova ilçesinden Aydın’a at arabası ile gelmek zorunda olduklarını söyledi. İki ay önce Germencik’te geçirdiği trafik kazası nedeniyle sağ ayağında parçalı kırıklar oluştuğunu ve tedavisinin halen devam ettiğini belirten Çilem Üşüntü, İncirliova İlçesi’ne bağlı Acarlar’dan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne babasının at arabası ile gidip geliyor. Havanın kış olması nedeniyle kırık ayağı ve açık at arabası ile geliş gidiş yaklaşık 3-4 saat süren yolculuğun zor olduğunu belirten Çilem Üşüntü başka çarelerinin olmadığını söyledi. Eşini at arabası ile getirip tedavisini yaptırmaya çalışan Hasan Üşüntü ise karayolunda bir at arabasında 6-7 kişi yolculuk yapmanın tehlikeli olduğunu bildiğini ancak çaresizlik nedeniyle korka korka gidip geldiklerini söyledi. Kızının başında gelen Gönül Genç ise ambulans istediklerini ancak verilmediğini belirterek, çaresizlik nedeniyle böyle gidip gelmek zorunda olduklarını söyledi.

İbrahim Kılınç