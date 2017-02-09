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Ambulans içindeki yaralılara linç girişiminde bulundular

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralıları taşıyan ambulansa diğer grup üyeleri linç girişiminde bulundu.

Ambulans içindeki yaralılara linç girişiminde bulundular

09 Şubat 2017 21:55
Ambulans içindeki yaralılara linç girişimi - Tıkla İzle

Olay, Bozova ilçe girişinde meydana geldi. İddiaya göre, servis şoförleri arasında kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan M.Ç. ve C.T., Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmek üzere olay yerine gelen ambulansa alındı. Yolda önünü kestikleri ambulans durmayınca grup, ambulans içindeki yaralıları isteyerek linç girişiminde bulundu. Bir aynası kırılan ve taş darbeleri ile zarar gören ambulansla hastaneye getirilen yaralıların tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Bekir Basmacı


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